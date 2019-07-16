2019-07-16T12:38:59+03:00
Экономика

Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодние показатели

Донские хлеборобы намолотили уже 8,3 млн тонн зерна
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
В нынешнем году в Ростовской области ожидают урожай, по крайней мере, не хуже, чем в 2018-м. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.В нынешнем году в Ростовской области ожидают урожай, по крайней мере, не хуже, чем в 2018-м. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.
Изменить размер текста:

В Ростовской области аграрии обмолотили уже почти три четверти площадей, засеянных зерновыми культурами: на юге и в центральной части региона уборка нового урожая, таким образом, близится к завершению, а на севере — фактически в самом разгаре.

Об этом в ходе рабочей поездки в Зерноградский района заявил губернатор Василий Голубев.

- Донские хлеборобы перешагнули рубеж в 8 млн тонн зерна нового урожая, - отметил глава донского региона. - При этом, урожайность сегодня составляет почти 34 центнера с гектара -это в среднем на 2 процента выше прошлогодних показателей.

По его словам, селяне прогнозируют общий объем урожая озимых около 11 млн тонн — то есть, получается, не ниже, чем было в 2018-м. А вот сможет ли Ростовская область, по крайней мере, приблизиться к рекорду 2017 года, пока не известно: тогда, впервые в истории, было собрано порядка 13,6 млн тонн зерновых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали более чем на 15 млн рублей
В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик
Губернатор заявил, что реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону завершится до 1 октября
Оплата смартфоном с помощью Mir Pay стала доступна клиентам ВТБ
В Ростовской области в аварии погиб 22-летний водитель, подростка-пассажира доставили в больницу
Призером Всемирной летней универсиады стал студент ЮФУ
В Ростовской области после массовой драки скончался мужчина
«Фигура супер!»: Поклонники восхищаются длиной ног «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Маша, жги!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону искупалась в ростовской луже под песню Ольги Бузовой
В Ростове-на-Дону городская электричка будет останавливаться на станции Темерник
Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июля 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 61-летнего мужчину
Заключенному донской колонии пытались передать губку для обуви с запрещенными сим-картами внутри
В Ростове-на-Дону у попугаев нашли опасную болезнь
В Волгодонске столкнулись автоцистерна и Hyundai Accent: пострадал водитель
Ростовские болельщики просят перенести игры ФК "Ростов" на более раннее время
В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна
На набережной Ростова-на-Дону ветка упала на отдыхающую на скамейке парочку