Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодние показатели

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-16T12:38:59+03:00

В нынешнем году в Ростовской области ожидают урожай, по крайней мере, не хуже, чем в 2018-м. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.

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В Ростовской области аграрии обмолотили уже почти три четверти площадей, засеянных зерновыми культурами: на юге и в центральной части региона уборка нового урожая, таким образом, близится к завершению, а на севере — фактически в самом разгаре.

Об этом в ходе рабочей поездки в Зерноградский района заявил губернатор Василий Голубев.

- Донские хлеборобы перешагнули рубеж в 8 млн тонн зерна нового урожая, - отметил глава донского региона. - При этом, урожайность сегодня составляет почти 34 центнера с гектара -это в среднем на 2 процента выше прошлогодних показателей.

По его словам, селяне прогнозируют общий объем урожая озимых около 11 млн тонн — то есть, получается, не ниже, чем было в 2018-м. А вот сможет ли Ростовская область, по крайней мере, приблизиться к рекорду 2017 года, пока не известно: тогда, впервые в истории, было собрано порядка 13,6 млн тонн зерновых.

ИСТОЧНИК KP.RU