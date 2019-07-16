2019-07-16T12:54:13+03:00
Общество

В Ростовской области нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали более чем на 15 млн рублей

Инспекторы составили на них в сумме почти 2,5 тысячи протоколов
Александр СТЕПАНОВ
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Подавляющее большинство пожаров - дело рук людей.Подавляющее большинство пожаров - дело рук людей.Фото: Правительство РО
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В Ростовской области составлено порядка 2,4 тысячи протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.

В основном (более половины) – на должностных лиц, еще около шестисот – на юридических, еще четыреста с небольшим — на граждан. Общая сумма штрафов, которые нарушители заплатили в казну, составила 15,6 млн рублей.

Как уточнил директор регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергей Панов, с начала года было проведено более трех тысяч рейдов по профилактике возгорания камыша и сухой растительности, а это вылилось в новые дела об административных нарушениях, каковых было возбуждено аж 4,5 тысячи, по которым выписали штрафы более чем на 13,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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