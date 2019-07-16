2019-07-16T17:35:24+03:00
Происшествия

В Батайске пенсионерка во время ссоры зарезала супруга

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту убийства возбудили уголовное делоПо факту убийства возбудили уголовное дело
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В Батайске под следствием оказалась 60-летняя местная жительница, которую подозревают в убийстве. Согласно официальной версии следственного комитета, она зарезала собственного супруга. Преступление произошло в минувшую субботу, 13 июля.

- По версии следствия, 13 июля подозреваемая, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры, нанесла своему 61-летнему супругу один удар кухонным ножом в область груди, - сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Удар оказался смертельным. По ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, в Ростовской области пенсионер пошел под суд за убийство 40-летней давности. Во время кражи лошадей он убил сторожа, после чего ударился в бега. Все это время он жил под Вологдой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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