Три грузовика столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону: пострадал водитель

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-16T19:32:36+03:00

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Сегодня днем, 16 июля, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись три грузовика. Как сообщили в полиции, в 14:15 в Аксайском районе 59-летний водитель большегруза Mercedes не справился с управлением и допустил аварию с попутным автомобилем Foton, а затем - с еще одним грузовиком Mercedes, ехавшим впереди него.

Машины получили механические повреждения. Кроме того, пострадал 33-летний водитель большегруза Foton.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить отвод транспорта. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU