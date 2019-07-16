2019-07-16T19:32:36+03:00
Происшествия

Три грузовика столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону: пострадал водитель

Авария произошла на федеральной автодороге М-4
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Под Ростовом столкнулись три грузовика.Под Ростовом столкнулись три грузовика.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 16 июля, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись три грузовика. Как сообщили в полиции, в 14:15 в Аксайском районе 59-летний водитель большегруза Mercedes не справился с управлением и допустил аварию с попутным автомобилем Foton, а затем - с еще одним грузовиком Mercedes, ехавшим впереди него.

Машины получили механические повреждения. Кроме того, пострадал 33-летний водитель большегруза Foton.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить отвод транспорта. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Батайске пенсионерка во время ссоры зарезала супруга
Начались работы по реконструкции автодороги Волгодонск-Ростовская АЭС
В Ростове-на-Дону две школьницы выманили телефон у прохожего в парке
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть
10-летний мальчик, пропавший в Ростове-на-Дону 16 июля, найден живым
Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, надругавшегося над 20-летней девушкой
Против компании, строившей новое городское кладбище Ростова-на-Дону, подан иск о банкротстве
В Ростовской области нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали более чем на 15 млн рублей
Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодние показатели
В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик
Губернатор заявил, что реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону завершится до 1 октября
Оплата смартфоном с помощью Mir Pay стала доступна клиентам ВТБ
В Ростовской области в аварии погиб 22-летний водитель, подростка-пассажира доставили в больницу
Призером Всемирной летней универсиады стал студент ЮФУ
В Ростовской области после массовой драки скончался мужчина
«Фигура супер!»: Поклонники восхищаются длиной ног «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Маша, жги!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону искупалась в ростовской луже под песню Ольги Бузовой
В Ростове-на-Дону городская электричка будет останавливаться на станции Темерник
Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июля 2019: где и когда
В Ростовской области ищут 61-летнего мужчину
Заключенному донской колонии пытались передать губку для обуви с запрещенными сим-картами внутри
В Ростове-на-Дону у попугаев нашли опасную болезнь
В Волгодонске столкнулись автоцистерна и Hyundai Accent: пострадал водитель
Ростовские болельщики просят перенести игры ФК "Ростов" на более раннее время
В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна
На набережной Ростова-на-Дону ветка упала на отдыхающую на скамейке парочку