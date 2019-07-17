2019-07-17T09:35:57+03:00
Политика

В Ростове-на-дону открылось Генеральное консульство Узбекистана

Консульский округ будет охватывать субъекты ЮФО и СКФО
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Церемония открытия Генконсульства Республики Узбекистан.Церемония открытия Генконсульства Республики Узбекистан.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

16 июля в Ростове-на-Дону на улице Суворова, 28Г торжественно открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Символическую ленточку перерезали губернатор донского края Василий Голубев и Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Новое ведомство будет охватывать своей деятельностью регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов нашей страны.

Глава донского правительства назвал открытие Генконсульства Узбекистана конкретным и выверенным шагом в развитии добрососедских отношений Ростовской области с узбекской стороной. У обоих сторон имеются долгосрочные связи в сферах малого, среднего и крупного бизнеса, потенциал которых нужно увеличить.

Напомним, решение об открытии в Ростове Генерального консульства Республики Узбекистан было принято в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации еще в декабре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области в розыск объявлен Пантелей Петренко
Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова призналась, что предпочитает мясо, а не сладости
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июля 2019: где и когда
Ростовчане осудили девушку, устроившую фотосессию на мемориале "Жертвам фашизма"
Три грузовика столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону: пострадал водитель
В Батайске пенсионерка во время ссоры зарезала супруга
Начались работы по реконструкции автодороги Волгодонск-Ростовская АЭС
В Ростове-на-Дону две школьницы выманили телефон у прохожего в парке
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть
10-летний мальчик, пропавший в Ростове-на-Дону 16 июля, найден живым
Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, надругавшегося над 20-летней девушкой