В Ростове-на-дону открылось Генеральное консульство Узбекистана

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-17T09:35:57+03:00

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16 июля в Ростове-на-Дону на улице Суворова, 28Г торжественно открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Символическую ленточку перерезали губернатор донского края Василий Голубев и Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Новое ведомство будет охватывать своей деятельностью регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов нашей страны.

Глава донского правительства назвал открытие Генконсульства Узбекистана конкретным и выверенным шагом в развитии добрососедских отношений Ростовской области с узбекской стороной. У обоих сторон имеются долгосрочные связи в сферах малого, среднего и крупного бизнеса, потенциал которых нужно увеличить.

Напомним, решение об открытии в Ростове Генерального консульства Республики Узбекистан было принято в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации еще в декабре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU