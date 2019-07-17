СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-17T10:26:38+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 18 июля 2019 отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 18 июля 2019 отключат свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июля 2019: где и когда. Энергетики сообщают о том, что в разных районах города в четверг отключат свет. Известно, что это плановые отключения, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем

КОНКРЕТНО

Где не будет света 18 июля 2019*

с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 197-199; ул. М. Горького 202.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Калужская 50-76, 53-99; ул. Глинки 54-94, 51-93; ул. Мурманская 54-94, 45-87; ул. Арефьева 56-66; ул. Тихого Дона 42-48, 49-59; ул. Днепропетровская 7-23

- пер. Университетский 133.

- ул. 26-го Июня 91-113, 82-114; ул. Брестская 34-48; ул. Печорская 51-109, 56-90; пер. Туапсинский 11-29, 22-36; пер. Керченский 1-11, 2-14; ул. Днепропетровская 33-69, 10-24; пер. Астраханский 1-33, 2-32.

- ул. Горская 26-38; пер. Парковый 7-23, 10-22; пер. Краснознаменный 1-37, 8-32; пер. Ставропольский 8-26

- ул. Каменобродская 1-31, 2-16; ул. Боряна 3-29, 4-28; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Персиановский; пер. Сумский

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьминский 79-101.

с 09:00 до 18:00:

- с/т «Жемчужина»; с/т РСМ «Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Северная Ривьера».

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU