Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в регионе

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-17T10:56:46+03:00

Купаться не рекомендуется, а вот загорать - можно. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Купаться в природных бассейна Ростова-на-Дону и ближайших окрестностях пока не рекомендуется

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В Ростовской области эпидемиологи назвали водоемы, в которых лучше не купаться. Известно, что пробы воды санитарные врачи начинают брать еще мае месяце, их раз в десять дней проверяют в специализированной лаборатории, в том числе на наличие кишечных инфекций, а также превышение числа бактерий.

Свежие данные специалисты регионального Управления Роспотребнадзора озвучили на своем официальном сайте. Так, эпидемиологами уже отобрано и исследовано 327 проб воды на микробиологические и 225 проб воды на паразитологические показатели. В ведомстве говорят, что возбудителей патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружено не было.

Однако наибольшее микробное загрязнение воды выявлено в природных бассейнах Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, а также Азовского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского районов.

- Управление Роспотребнадзора по Ростовской области не рекомендует купание в загрязненных водоемах, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU