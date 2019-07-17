"Отшлепать бы тебя по попе": ростовская Ким Кардашьян опубликовала новое фото в бикини

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-17T11:06:26+03:00

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Скандально известная модель из Ростова-на-Дону Екатерина Галиченко продолжает публиковать в Instagram снимки со своей фотосессии в бикини, и новый пост девушки явно посвящен ее ягодицам, которые в свое время наделали много шума в Интернете. Напомним, пользователи сети считают, что ростовчанка увеличила свои формы путем пластических операций, а она уверяет, что это результат физических тренировок и хорошей наследственности.

В любом случае, новое фото вызвало у подписчиков Екатерины желание отшлепать ее по сфотографированному месту. Поклонники пишут об этом в комментариях на разных языках.

fab_girl__ Дай мне всех своих дурочек- я их мама)

Добавим, что несмотря на повышенное внимание со стороны мужчин, модель так и не завела себе бойфренда. Откровенничая с подписчиками она призналась, что представители сильного пола чаще всего пытаются ее "купить", а она мечтает о настоящем мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU