2019-07-17T11:06:26+03:00
Общество

"Отшлепать бы тебя по попе": ростовская Ким Кардашьян опубликовала новое фото в бикини

Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: @fab_girl__, Instagram.Фото: @fab_girl__, Instagram.
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Скандально известная модель из Ростова-на-Дону Екатерина Галиченко продолжает публиковать в Instagram снимки со своей фотосессии в бикини, и новый пост девушки явно посвящен ее ягодицам, которые в свое время наделали много шума в Интернете. Напомним, пользователи сети считают, что ростовчанка увеличила свои формы путем пластических операций, а она уверяет, что это результат физических тренировок и хорошей наследственности.

В любом случае, новое фото вызвало у подписчиков Екатерины желание отшлепать ее по сфотографированному месту. Поклонники пишут об этом в комментариях на разных языках.

fab_girl__fab_girl__
Дай мне всех своих дурочек- я их мама)
1388 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Добавим, что несмотря на повышенное внимание со стороны мужчин, модель так и не завела себе бойфренда. Откровенничая с подписчиками она призналась, что представители сильного пола чаще всего пытаются ее "купить", а она мечтает о настоящем мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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