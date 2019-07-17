2019-07-17T11:29:49+03:00
Общество

Из бюджета Ростовской области выделят 49 миллионов на оказание помощи малоимущим

Региональную поддержку с начала года получили 25 тысяч семей
Ольга ГОПАЛО
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Региональную поддержку с начала года получили 25 тысяч семей.Региональную поддержку с начала года получили 25 тысяч семей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На Дону из областного бюджета планируется выделить кругленькую сумму Об этом сообщили в правительстве региона. Речь о постановлении, которое подписал донской губернатор, о выделении 49 миллионов рублей малоимущим.

Известно, что адресная социальная помощь носит заявительный характер. Она предоставляется малоимущим, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию людям. Правда, при этом, их среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума, установленного для донского региона. На данный момент он составляет 10 286 рублей.

В правительстве добавили, что всего с начала этого года финансовую поддержку уже получили более 25 тысяч донских семей. На эти цели было направлено свыше 257,2 миллиона рублей.

К слову, в среду, 17 июля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная выдаче удостоверений и льгот ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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