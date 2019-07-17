2019-07-17T11:28:14+03:00
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону врезавшуюся в фуру легковушку разорвало на части

Водитель автомобиля погиб
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня утром, 17 июля, на Северном объезде Ростова-на-Дону произошло жуткое ДТП. Как рассказали очевидцы, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фуру Scania "лоб в лоб". В социальной сети появилось видео с моментом столкновения, который записала камера наблюдения. На нем видно, что легковушку буквально разорвало на части (видео 18+). Ростовчане в комментариях удивляются: почему погибший свернул со своей полосы - она же была абсолютно пуста. Люди предположили, что шофер мог уснуть за рулем.

- В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, его водитель погиб. На месте происшествия работают сотрудники полиции, информация уточняется, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Известно, что фура съехала в кювет, кабина грузовика получила серьезные повреждения. О состоянии второго водителя пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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