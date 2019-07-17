Российско-Турецкий форум прошел с участием ЮФУ

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-17T11:51:56+03:00

Инна Шевченко возглавила российскую часть Комитета по науке и образованию РТФО и подписала документы о сотрудничестве с тремя иностранными вузами

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На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседания V Российско-Турецкого Форума общественности. В Форуме приняли участие 35 вузов (20 ректоров) из научно-образовательных организаций России и Турции. Российскую часть Комитета по науке и образованию РТФО возглавила врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

На Форуме участники подчеркнули значимость расширения академической и научной мобильности в контексте национальных задач по увеличению иностранных студентов, а также необходимость усиления информационного обмена и обмена опытом. И отметили значительный потенциал развития сотрудничества по широкому спектру направлений от пищевой безопасности и сельского-хозяйства до медицины и аэрокосмической отрасли.

Фото: ЮФУ

К слову, по итогам встречи был подписан 21 документ о сотрудничестве между Российскими и Турецкими вузами. При этом три из них заключил ЮФУ - с Университетом Чукурова, Университетом имени Инёню и Анкарским университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU