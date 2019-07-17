2019-07-17T11:51:56+03:00
Общество

Российско-Турецкий форум прошел с участием ЮФУ

Инна Шевченко возглавила российскую часть Комитета по науке и образованию РТФО и подписала документы о сотрудничестве с тремя иностранными вузами
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседания V Российско-Турецкого Форума общественности. В Форуме приняли участие 35 вузов (20 ректоров) из научно-образовательных организаций России и Турции. Российскую часть Комитета по науке и образованию РТФО возглавила врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

На Форуме участники подчеркнули значимость расширения академической и научной мобильности в контексте национальных задач по увеличению иностранных студентов, а также необходимость усиления информационного обмена и обмена опытом. И отметили значительный потенциал развития сотрудничества по широкому спектру направлений от пищевой безопасности и сельского-хозяйства до медицины и аэрокосмической отрасли.

Фото: ЮФУ

Фото: ЮФУ

К слову, по итогам встречи был подписан 21 документ о сотрудничестве между Российскими и Турецкими вузами. При этом три из них заключил ЮФУ - с Университетом Чукурова, Университетом имени Инёню и Анкарским университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона
«Снимите это немедленно»: Хейтеры раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова за модный образ
Под Ростовом-на-Дону врезавшуюся в фуру легковушку разорвало на части
Из бюджета Ростовской области выделят 49 миллионов на оказание помощи малоимущим
"Отшлепать бы тебя по попе": ростовская Ким Кардашьян опубликовала новое фото в бикини
Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в регионе
В Ростовской области пройдет горячая линия для чернобыльцев
В Ростовской области в розыск объявлен Пантелей Петренко
Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова призналась, что предпочитает мясо, а не сладости
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июля 2019: где и когда
Ростовчане осудили девушку, устроившую фотосессию на мемориале "Жертвам фашизма"
В Ростове-на-дону открылось Генеральное консульство Узбекистана
Три грузовика столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону: пострадал водитель
В Батайске пенсионерка во время ссоры зарезала супруга
Начались работы по реконструкции автодороги Волгодонск-Ростовская АЭС
В Ростове-на-Дону две школьницы выманили телефон у прохожего в парке
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть
10-летний мальчик, пропавший в Ростове-на-Дону 16 июля, найден живым
Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, надругавшегося над 20-летней девушкой