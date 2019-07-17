Российско-Турецкий форум прошел с участием ЮФУ
На днях в Санкт-Петербурге состоялось заседания V Российско-Турецкого Форума общественности. В Форуме приняли участие 35 вузов (20 ректоров) из научно-образовательных организаций России и Турции. Российскую часть Комитета по науке и образованию РТФО возглавила врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.
На Форуме участники подчеркнули значимость расширения академической и научной мобильности в контексте национальных задач по увеличению иностранных студентов, а также необходимость усиления информационного обмена и обмена опытом. И отметили значительный потенциал развития сотрудничества по широкому спектру направлений от пищевой безопасности и сельского-хозяйства до медицины и аэрокосмической отрасли.
Фото: ЮФУ
К слову, по итогам встречи был подписан 21 документ о сотрудничестве между Российскими и Турецкими вузами. При этом три из них заключил ЮФУ - с Университетом Чукурова, Университетом имени Инёню и Анкарским университетом.
ИСТОЧНИК KP.RU