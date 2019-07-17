2019-07-17T11:59:05+03:00
Общество

«Снимите это немедленно»: Хейтеры раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова за модный образ

Красавица сделала фото на одной из заграничных улочек
ГОШЕ Игорь
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У Анастасии Тарасовой много красивых образов. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.У Анастасии Тарасовой много красивых образов. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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В Инстаграм супруги футболиста Дмитрия Тарасова настоящий аншлаг. Красавица Анастасия опубликовала атмосферное фото с большим мороженым в руке.

- Было очень вкусно и одновременно приторно, - написала она. - Пришлось признать тот факт, что я пожадничала и можно было ограничиться одним ванильным шариком.

И спросила у поклонников, какие вкусы любят они. Однако хейтеров больше заинтересовало то, во что была одета Анастасия.

- Эта футболка давно не актуальна, - написала она из подписчиц.

- Снимите это немедленно, - высказала свое мнение другая.

- Поза у вас неудачная, фигура не та... Хотя видно, что вы идеал... Не делайте так больше, - посоветовала третья.

kostenko.94kostenko.94
Было очень вкусно и одновременно приторно
40283 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но были и те, кто вступился за красавицу:

- Ну, давайте эксперты, начинайте, обязательно расскажите на каком месяце беременности, - попыталась спровоцировать завистниц модели одна из подписчиц.

Были и такие комментарии: «Настя - вы красавица, натуральных красоток очень мало сейчас» и «Завидуйте молча».

ИСТОЧНИК KP.RU

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