«Снимите это немедленно»: Хейтеры раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова за модный образ

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-17T11:59:05+03:00

У Анастасии Тарасовой много красивых образов. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Красавица сделала фото на одной из заграничных улочек

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В Инстаграм супруги футболиста Дмитрия Тарасова настоящий аншлаг. Красавица Анастасия опубликовала атмосферное фото с большим мороженым в руке.

- Было очень вкусно и одновременно приторно, - написала она. - Пришлось признать тот факт, что я пожадничала и можно было ограничиться одним ванильным шариком.

И спросила у поклонников, какие вкусы любят они. Однако хейтеров больше заинтересовало то, во что была одета Анастасия.

- Эта футболка давно не актуальна, - написала она из подписчиц.

- Снимите это немедленно, - высказала свое мнение другая.

- Поза у вас неудачная, фигура не та... Хотя видно, что вы идеал... Не делайте так больше, - посоветовала третья.

kostenko.94 Было очень вкусно и одновременно приторно

Но были и те, кто вступился за красавицу:

- Ну, давайте эксперты, начинайте, обязательно расскажите на каком месяце беременности, - попыталась спровоцировать завистниц модели одна из подписчиц.

Были и такие комментарии: «Настя - вы красавица, натуральных красоток очень мало сейчас» и «Завидуйте молча».

ИСТОЧНИК KP.RU