«Снимите это немедленно»: Хейтеры раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова за модный образ
В Инстаграм супруги футболиста Дмитрия Тарасова настоящий аншлаг. Красавица Анастасия опубликовала атмосферное фото с большим мороженым в руке.
- Было очень вкусно и одновременно приторно, - написала она. - Пришлось признать тот факт, что я пожадничала и можно было ограничиться одним ванильным шариком.
И спросила у поклонников, какие вкусы любят они. Однако хейтеров больше заинтересовало то, во что была одета Анастасия.
- Эта футболка давно не актуальна, - написала она из подписчиц.
- Снимите это немедленно, - высказала свое мнение другая.
- Поза у вас неудачная, фигура не та... Хотя видно, что вы идеал... Не делайте так больше, - посоветовала третья.
Но были и те, кто вступился за красавицу:
- Ну, давайте эксперты, начинайте, обязательно расскажите на каком месяце беременности, - попыталась спровоцировать завистниц модели одна из подписчиц.
Были и такие комментарии: «Настя - вы красавица, натуральных красоток очень мало сейчас» и «Завидуйте молча».
ИСТОЧНИК KP.RU