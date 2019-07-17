2019-07-17T13:24:46+03:00
Общество

Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона

Кто должен заниматься благоустройством территории на левом берегу Дону, до сих пор неизвестно
Илья БОГОМОЛОВ
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Стадион "Ростов-Арена".Стадион "Ростов-Арена".Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Компания "Крокус", построившая стадион "Ростов-Арена", подала иск в Арбитражный суд на административную инспекцию Ростовской области. Причиной спора стали сорняки вокруг спортивного объекта. Несколько недель назад областное ведомство выписало бизнес-структуре постановление об административном правонарушении, якобы подрядчик не соблюдает правила благоустройства города, а именно — не производит покос сорной растительности на территории, прилегающей к стадиону.

В "Крокусе" возмутились - почему они должны заниматься сорняками? Ведь содержание мест общего пользования, в том числе и уход за зелеными насаждениями, не входит в их контракт. Компания просит суд признать постановление административной инспекции незаконными.

- Обязанность по содержанию мест общего пользования несет собственник — в данном случае Ростовская область или муниципалитет, — говорится в исковом заявлении.

Напомним, недавно горожане забили тревогу - зеленые насаждения вокруг "Ростов-Арены" погибли из-за жары. Чиновники так и не смогли разобраться, кто должен поливать деревья и газон. В итоге благоустроенная к ЧМ-2018 территория превратилась в пустыню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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