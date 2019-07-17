«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-17T13:37:35+03:00

Алина Санько стала самой красивой девушкой страны. Стоп-кадр из видео-трансляции конкурса.

Видео уже посмотрели больше 15 тысяч человек

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько не перестает восхищать своих подписчиков. Красавица из города Азова Ростовской области опубликовала видео, в котором прочла трогательные стихи. Они посвящены всем недоброжелателям. Сама же красавица подписал видео так:

- Хочу всем пожелать всего самого чудесного и замечательного! Друзья, давайте радоваться жизни, дарить свет и добро людям.

ms.alinasanko В такой прекрасный день хочу Всем пожелать всего самого чудесного и замечательного!

Поклонники оценили трогательное исполнение красотки: «Красивые стихи!», «Какая молодец! Такой пример», «Боже, как мило, спасибо, будем стараться».

- Истинную идею, самую суть поэтического произведения, его глубину и межстрочный смысл можно прочувствовать лишь когда оно прочитано... сердцем! Браво, Алина! - написал один из подписчиков.

- Твое умение решать деликатные вопросы заслуживает уважения! - восхитился другой.

Видео уже посмотрели больше 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU