«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
«Мисс Россия-2019» Алина Санько не перестает восхищать своих подписчиков. Красавица из города Азова Ростовской области опубликовала видео, в котором прочла трогательные стихи. Они посвящены всем недоброжелателям. Сама же красавица подписал видео так:
- Хочу всем пожелать всего самого чудесного и замечательного! Друзья, давайте радоваться жизни, дарить свет и добро людям.
Поклонники оценили трогательное исполнение красотки: «Красивые стихи!», «Какая молодец! Такой пример», «Боже, как мило, спасибо, будем стараться».
- Истинную идею, самую суть поэтического произведения, его глубину и межстрочный смысл можно прочувствовать лишь когда оно прочитано... сердцем! Браво, Алина! - написал один из подписчиков.
- Твое умение решать деликатные вопросы заслуживает уважения! - восхитился другой.
Видео уже посмотрели больше 15 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU