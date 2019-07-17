В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
В Ростовской области должник по автокредиту лишился своей дорогостоящей иномарки. Как рассказали в региональном Управлении службы судебных приставов, к ним поступил документ о взыскании в пользу банка иномарки Ssangyong Kyron.
Как оказалось житель Аксайского района взял автомобиль в кредит, а вот деньги за него выплачивать не спешил. В итоге, банкиры решили забрать у него залоговое имущество.
В ведомстве сообщили, что приставы сначала запретили любые регистрационные действия с авто, будь-то покупка, продажа, сдача в аренду и так далее. А позже выяснили, что машина находится в Советском районе донской столицы, где на нее и был наложен законный арест.
Известно, что машину уже передали банкирам. Теперь иномарку пустят с молотка, а деньги банк погасит в счет долга по кредиту.
ИСТОЧНИК KP.RU