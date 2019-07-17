2019-07-17T18:32:37+03:00
Общество

Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе

Такие уже обнаружили сразу на трех улицах донской столицы
Ольга ГОПАЛО
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Рост числа свалок приводит к загрязнению окружающей среды и наносит невосполнимый вред экологии.Рост числа свалок приводит к загрязнению окружающей среды и наносит невосполнимый вред экологии.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Ростове-на-Дону чиновники хотят собирать от горожан информацию о свалках строительного мусора в городе. С таким предложением к жителям обратились в мэрии донской столицы, озвучив номер телефона горячей линии.

Известно, что похожие места с навалами строительного мусора уже образовались сразу по трем адресам - на улицах Пескова, Лелюшенко и Висаитова. Итогом стало составление административных протоколов: нарушители заплатили внушительные штрафы.

Если вы так же знаете о подобных развалах, то звонок можно сделать по телефону Комитета по охране окружающей среды города Ростова-на-Дону, указанному ниже. Чиновники отправятся на место, найдут нарушителя и накажут его рублем.

В Комитет призвали ростовчан к бдительности, поскольку рост числа свалок в первую очередь приводит к загрязнению окружающей среды и наносит невосполнимый вред экологии.

АЛЛО!

Телефон горячей линии Комитета по охране окружающей среды: 231-57-39. Можно присылать фото и видео данных нарушений с указанием даты совершения правонарушения, времени и точного адреса на электронку priroda@rostov-gorod.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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