Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-17T18:47:42+03:00

В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области Фото: принтскрин видео.

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Стражи порядка из Ростова-на-Дону, которые «прославились» после своего побега в Украину, дали в Киеве большое интервью. Бывшие оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков Семен Фищук и Никита Моргунов рассказали директору института национальной политики Украины о преследовании на Родине.

По их словам, уголовное дело, которое было возбуждено в Ростове-на-Дону сфабриковано, а они сами вынуждены скрываться, так как на самом деле боролись со сбытчиками, за что и пострадали. В общем, ничего нового.

Напомним, у российских правоохранителей совсем другое мнение. Семен Фищук и Никита Моргунов подозреваются в 12 эпизодов подброса наркотиков.

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Рецептурные препараты или, как их еще называют, «аптечные наркотики» продают в этом южном городе, абсолютно не стесняясь, и днем, и ночью на каждом углу. Владельцы аптек имеют миллиардные прибыли. От того число круглосуточных точек продажи лекарств растет, как грибы после дождя (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU