2019-07-17T18:47:42+03:00
Общество

Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью

Семен Фищук и Никита Моргунов заявили, что их преследовали коллеги
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской областиВ ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской областиФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Стражи порядка из Ростова-на-Дону, которые «прославились» после своего побега в Украину, дали в Киеве большое интервью. Бывшие оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков Семен Фищук и Никита Моргунов рассказали директору института национальной политики Украины о преследовании на Родине.

По их словам, уголовное дело, которое было возбуждено в Ростове-на-Дону сфабриковано, а они сами вынуждены скрываться, так как на самом деле боролись со сбытчиками, за что и пострадали. В общем, ничего нового.

Напомним, у российских правоохранителей совсем другое мнение. Семен Фищук и Никита Моргунов подозреваются в 12 эпизодов подброса наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейд «Антидилера»: Корреспондент «Комсомолки» свободно купила наркотики в обычной аптеке

Рецептурные препараты или, как их еще называют, «аптечные наркотики» продают в этом южном городе, абсолютно не стесняясь, и днем, и ночью на каждом углу. Владельцы аптек имеют миллиардные прибыли. От того число круглосуточных точек продажи лекарств растет, как грибы после дождя (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе
В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников
В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона
«Снимите это немедленно»: Хейтеры раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова за модный образ
Российско-Турецкий форум прошел с участием ЮФУ
Под Ростовом-на-Дону врезавшуюся в фуру легковушку разорвало на части
Из бюджета Ростовской области выделят 49 миллионов на оказание помощи малоимущим
"Отшлепать бы тебя по попе": ростовская Ким Кардашьян опубликовала новое фото в бикини
Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в регионе
В Ростовской области пройдет горячая линия для чернобыльцев
В Ростовской области в розыск объявлен Пантелей Петренко
Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова призналась, что предпочитает мясо, а не сладости
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июля 2019: где и когда
Ростовчане осудили девушку, устроившую фотосессию на мемориале "Жертвам фашизма"
В Ростове-на-дону открылось Генеральное консульство Узбекистана
Три грузовика столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону: пострадал водитель
В Батайске пенсионерка во время ссоры зарезала супруга
Начались работы по реконструкции автодороги Волгодонск-Ростовская АЭС
В Ростове-на-Дону две школьницы выманили телефон у прохожего в парке
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть
10-летний мальчик, пропавший в Ростове-на-Дону 16 июля, найден живым
Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, надругавшегося над 20-летней девушкой