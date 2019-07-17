В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых

СЕГОДНЯ 18:48 2019-07-17T20:57:48+03:00

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В Ростовской области уборка ранних зерновых завершается. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства. Известно, что уже убрано 2,6 миллиона гектаров, что превышает 78 процентов от всех уборочных площадей. По последним данным, уже удалось собрать 8,7 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. По мнению аграриев, важно использовать любую погожую минуту и в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай.

Сообщается, что в лидерах по валовому сбору Зерноградский район, там собрали 585 тысяч тонн. На втором месте аграрии Сальского района, а замыкают тройку лидеров селяне из Азовского. А вот наибольшая урожайность зерновых - в Мясниковском районе, там эта цифра составляет 47,2 центнера с гектара.

Так же одновременно с уборочными работами ведется и подготовка почвы под посев озимых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU