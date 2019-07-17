2019-07-17T20:57:48+03:00
Общество

В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых

Уже собрано более 8,7 миллиона тонн
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Уже собрано более 8,7 миллиона тонн ранних зерновых. Фото: Правительство РО.Уже собрано более 8,7 миллиона тонн ранних зерновых. Фото: Правительство РО.
Изменить размер текста:

В Ростовской области уборка ранних зерновых завершается. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства. Известно, что уже убрано 2,6 миллиона гектаров, что превышает 78 процентов от всех уборочных площадей. По последним данным, уже удалось собрать 8,7 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. По мнению аграриев, важно использовать любую погожую минуту и в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай.

Сообщается, что в лидерах по валовому сбору Зерноградский район, там собрали 585 тысяч тонн. На втором месте аграрии Сальского района, а замыкают тройку лидеров селяне из Азовского. А вот наибольшая урожайность зерновых - в Мясниковском районе, там эта цифра составляет 47,2 центнера с гектара.

Так же одновременно с уборочными работами ведется и подготовка почвы под посев озимых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Роскошная»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в сногсшибательном купальнике порадовала поклонников
Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента
«Вот это улов!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном мини отправилась на рыбалку
Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью
Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе
В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников
В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона