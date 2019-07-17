«Вот это улов!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном мини отправилась на рыбалку

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-17T19:29:34+03:00

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Подробности своего отпуска раскрыла перед поклонниками «Мисс Россия» Татьяна Котова. Поющая красавица отдыхает на острове Маврикий, причем не просто загорает, но и активно развлекается Одним из таких своих развлечений она поделилась с подписчиками в Инстаграм. На фото белокурая красотка держит в рука огромную рыбу, которую поймала сама.

- Я впервые была на рыбалке в открытом океане на яхте, и нахожусь в невероятном восторге! призналась девушка. - Хотели поймать тунца или марлин, но поймали шесть дорадо и четыре барракуды. Но есть ее мы не стали, потому что она была не молодая - больше разрешенных 60 сантиметров. А еще рыбаки очень переживали за мои пальцы.

kottova Я впервые была на рыбалке в открытом океане на яхте

Но надо сказать, что поклонников восхитил не только сам улов, но и мини, которое Татьяна выбрала для рыбалки. В числе комментариев были такие: «Донская рыбачка», «Шик!», «Жалко рыбок», «Вот это улов», «Так, собирайся на рыбалку: я наконец-то нашла себе спутницу» и «Прирожденный рыболов».

Фото красавицы с уловом набрало уже больше 12,5 тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU