2019-07-17T19:56:22+03:00
Общество

Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента

Выясняем, какой размер стипендии будет в Ростове-на-Дону с 1 сентября 201
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какой размер стипендии будет в Ростове-на-Дону с 1 сентября 2019.Выясняем, какой размер стипендии будет в Ростове-на-Дону с 1 сентября 2019.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента. Об этом сообщили в правительстве региона, на заседании которого было принято соответствующие постановление. Так, после индексации, размер государственной социальной стипендии составит 963 рубля, а государственной академической – 642 рубля. Речь идет о студентах училищ, техникумов или колледжей.

Сообщается, что такие выплаты положены студентам ссузов очной формы обучения, которые учатся на бюджетной основе. А вот государственная академическая назначается в зависимости от успехов в учебе и на основании результатов промежуточной аттестации. Кроме того, она положена всем студентам первого курса до первой сессии.

Есть еще один вид стипендии - государственная социальная. Она выплачивается ребятам, оставшимися без попечения родителей, инвалидам, а также студентам колледжей или техникумов, получившим социальную помощь от государства.

В региональном Минобразовании добавили, что количество донских студентов, получивших государственную академическую стипендию за первые полгода, составило 26 647 человек, а государственную социальную стипендию – 9 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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