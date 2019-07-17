2019-07-17T20:52:33+03:00
Общество

«Роскошная»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в сногсшибательном купальнике порадовала поклонников

А еще красотка открыла секрет, что возит с собой в косметичке
ГОШЕВ Игорь
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Ростовчанка с переломом ноги вошла в ТОП-10 самых красивых девушек мира. Фото: Личный архив Валентины Расуловой.Ростовчанка с переломом ноги вошла в ТОП-10 самых красивых девушек мира. Фото: Личный архив Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтинентель» Валентина Расулова - красотка из города Ростова-на-Дону прославилась на весь мир после того, как вышла на подиум конкурса красоты с переломом ноги на высоченных каблуках, рассказала какие секреты возит с собой. Свой рассказ о содержимом своей косметички модель проиллюстрировала снимком в купальнике.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Моя косметичка в самолёте
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- Летаю часто, уже выработалась привычка класть все самое необходимое с собой в сумку, - написала она. А дальше перечислила восемь пунктов, в числе которых - крем для рук, маска для лица, расческа, гигиеническая помада, портативная зарядка для мобильника, наушники, а еще подушку для сна. По словам модели, последних у нее уже собралась уже целая коллекция.

Фанаты поблагодарили Валентину за список. А еще оставили такие комментарии к посту блондинки: «А где так красиво?», «Роскошная» и «Какой купальник восхитительный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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