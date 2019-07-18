На западной окраине Ростова-на-Дону на сутки отключили воду

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-18T09:26:13+03:00

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Сегодня, 18 июля, в западной части Ростова отключили холодную воду. С 9 часов утра опустели краны по адресам: переулок Жлобинский, 23, 25, 25А; улица Магнитогорская, 7/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9А, 11; улица Заводская, 20. Причина - ремонт водопровода в переулке Жлобинский, 25.

Как сообщает городской водоканал, воды в указанных домах не будет сутки - до 9 часов утра 19 июля. Коммунальщики приносят жильцам свои извинения за доставленные неудобства.

Также предлагаем ознакомиться со списком адресов, где сегодня, 18 июля, отключат свет. Энергетики сообщают, что в разных районах города проводятся плановые отключения, цель которых - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU