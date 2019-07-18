Он существует: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова "засветила" в Instagram любимого мужчину

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-18T11:28:58+03:00

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Похоже, что опасения поклонников певицы и модели Татьяны Котовой скоро станут напрасными. Напомним, одна из самых горячих блондинок отечественного шоу-бизнеса долгое время не вела (или не афишировала) никаких романов с мужчинами. Подписчики красавицы из Ростова-на-Дону уже открытым текстом писали ей, что при такой шикарной внешности негоже "оставаться в стойле", в 33 года пора бы и о женихе подумать. Но в Instagram Котова продолжала выкладывать только свои песни, наряды и откровенные фотографии - никаких намеков на кавалера.

И вот "Мисс Россия 2006" опубликовала целую серию фото и видео, на которых она рыбачит с яхты на острове Маврикий (около Мадагаскара). И среди множества "сториз" про шикарный улов, появился снимок самой Котовой, нежно обнимающей мужчину.

- Если я не афиширую свою личную жизнь, то это не означает, что я одинока или нелюбима, - написала знаменитая ростовчанка.

"Сториз" Татьяны Котовой 17 июля 2019. Фото: @kottova, Instagram.

На фото виден, правда, только затылок мужчины. Может быть, красавица просто подразнила своих подписчиков с одним из моряков. Будем надеяться, что в ближайшее время певица раскроет публике личность своего возлюбленного.

ИСТОЧНИК KP.RU