В ЮФУ составили антирейтинг регионов по уровню закредитованности населения

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-18T14:47:20+03:00

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Проблема закредитованности населения вот уже пять лет стоит на повестке дня у ученых ЮФУ, которые предлагают реальные шаги для борьбы с этим явлением. В начале лета донские специалисты составили антирейтинг субъектов РФ по уровню закредитованности населения. Критерием оценки стала доля неипотечных потребительских кредитов в совокупной задолженности жителей регионов перед банками по данным на 1 мая 2019 года.

Среди лидеров антирейтинга – Республики Чеченская, Ингушетия, Алтай, Адыгея, Крым, Карачаево-Черкессия, Белгородская область, Республика Северная Осетия – Алания, Мурманская область, Республика Бурятия. В них высока доля неипотечных кредитов, в составе которых преимущественно – краткосрочные нецелевые кредиты, полученные под высокую процентную ставку. Затраты домохозяйств на обслуживание таких кредитов очень высоки по причине больших ежемесячных платежей как в счёт возврата основного долга, так и в оплату процентов.

К слову, меньшей закредитованностью жителей характеризуются Новосибирская область, Республики Мордовия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ, г. Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. А в Ростовской области данный показатель – 61,2% – незначительно превышает среднероссийский.

Примечательно, что рейтинг был представлен до обострения дискуссии между министром экономического развития России Максимом Орешкиным и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной о рисках роста объемов потребительского кредитования.

Кроме констатации необходимости анализа причин закредитованности в разрезе не только регионов, но и городов и районов, ученые ЮФУ уже в течение нескольких лет предлагают меры для сокращения рисков закредитованности посредством развития с участием ЦБ РФ, региональных и местных властей программы «умного» долгосрочного потребительского кредитования.

Так, по мнению донских экспертов, отдельным направлением по борьбе с закредитованностью могут стать программы повышения финансовой грамотности населения, которые позволят гражданам с большей ответственностью относиться к принимаемым обязательствам и адекватно оценивать условия получения кредитов и последствия решений о заимствованиях. По скольку, к сожалению, ряд банков и микрофинансовых организаций до сих пор так формулируют положения предлагаемых договоров займа, что без детального изучения оценить принимаемые обязательства рядовому гражданину довольно трудно.

ДОСЛОВНО

«Необходимо увеличить предложение иных целевых кредитов»

Леонид Шафиров, инициатор создания и автор методики антирейтинга, докторант экономического факультета ЮФУ:

– Считаю, что бороться с рисками закредитованности населения нужно не только вводимыми Центробанком запретительными мерами, которые приведут к недоступности заёмных финансовых ресурсов для многих граждан. Центробанку и Правительству необходимо увеличить предложение иных целевых, а не только ипотечных кредитов, которые опять же доступны и нужны не всем. Финансовым и экономическим властям страны целесообразно совместно с органами власти и местного самоуправления, некоммерческими организациями, работодателями проводить работу по разработке и предложению жителям страны «умных» кредитов на разные цели: кредитов, получение и использование которых может послужить сокращению расходов домохозяйств, росту доходов, росту инвестиций в стране. Такими кредитами могут быть кредиты на индивидуальное жилищное строительство, на благоустройство жилья, на газификацию, на устройство канализации и водоснабжения, на развитие личных подсобных хозяйств и иные цели, связанные с самозанятостью. Динамика роста объемов ипотечного кредитования впечатляет, но ипотечные кредиты недоступны жителям сельских территорий; мало того, рост предложения ипотечных кредитов на приобретение жилья в многоквартирных домах приводит к излишней урбанизации, обезлюдиванию провинции.

ИСТОЧНИК KP.RU