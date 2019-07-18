2019-07-18T15:55:24+03:00
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись под Ростовом-на-Дону: двое пострадали

В аварии пострадал 7-летний ребенок
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня днем, 18 июля, на подъезде к Ростову произошло массовое ДТП. Видео с места происшествия было опубликовано в социальной сети, автор ролика рассказал, что пострадало минимум шесть машин. В полиции, правда, уточнили, что их было пять.

Крупная авария на М4, разворот на Щепкино 18.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

- В 11:35 на автодороге М-4 "Дон" в районе Щепкино произошло ДТП. По предварительной информации, 34-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль Nissan. По инерции произошло столкновение с автомобилями Ford Mondeo, "Лада Калина" и Renault Duster, - сообщили отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области. - В результате пострадали двое пассажиров автомобиля Ford Transit 7 и 58 лет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Обсуждая аварию ростовчане сетуют на то, что водители не держат безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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