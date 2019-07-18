2019-07-18T16:50:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону число клиентов, открывших вклады в ВТБ, увеличилось в полтора раза

А портфель привлеченных средств банком уже превысил 120 миллиардов рублей
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В ВТБ растет число клиентов, которые открывают вклады в банке. Такую статистику озвучили специалисты, изучив цифры за первые пять месяцев этого года. Оказалось, что по сравнению с тем же периодом 2018-го, число вкладчиков выросло в полтора раза, составив 6,5 тысячи человек. Через мобильный и интернет-банк депозиты оформили свыше 7,7 тысячи ростовчан (+10%).

Известно, что банк нарастил ресурсный портфель физлиц на 12,8 млрд рублей, достигнув 121,6 млрд рублей с учетом инвестпродуктов. При этом рост с начала года составил 12%.

- Мы рассматриваем интересы каждого клиента: от розничного вкладчика до профессионального трейдера, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.- Поэтому ВТБ делает одни из самых лучших предложений на рынке и уделяет особое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания. Все это отражается на прогрессивном росте портфеля и свидетельствует о высоком доверии к банку с госучастием.

К слову, самым популярным продуктом у жителей Дона остаются классические депозиты. На них приходится около 50 процентов портфеля. При этом значительно выросла доля инвестиционных инструментов - до 38%. Все остальные сбережения располагаются на текущих и накопительных счетах. Средняя же сумма вклада превысила 340 тысяч рублей.

А вот состоятельные клиенты, в рамках премиального обслуживания, проявляли большой интерес к высокорисковым инвестициям. В частности, с января по май двукратный рост был зафиксирован на облигации – 1,8 млрд рублей. Кроме того, на треть увеличился спрос на ПИФы – более 700 млн рублей.

В ВТБ добавили, что открыть промо-вклад «Время роста» с максимальной ставкой 8,25% годовых с учетом капитализации могут в офисах банка активные пользователи их «Мультикарты», подключившие опцию «Сбережения». А вот при оформлении его через интернет-банк ставка составит 8,4% годовых с учетом капитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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