Житель Ростовской области получил 75 штрафов от ГИБДД

18 Июль 23:25 2019-07-18T23:25:13+03:00

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Житель Ростовской области оказался должен кругленькую сумму денег за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности на его имя было выписано 75 (!) административных штрафов от ГИБДД.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, общая сумма нарушений потянула на 54 тысячи рублей. Однако добровольно оплачивать письма счастья и квитанции житель Белокалитвенского района Дона не торопился.

В итоге, приставы нашли способ, как сделать так, чтобы он расплатился по счетам. У должника был автотранспорт, на котором он, по всей видимости, и лихачил. На него и наложили арест.

В ведомстве добавили, что когда водитель решил продать собственность на колесах, то не смог этого сделать. Тогда он мгновенно оплатил всю свою коллекцию штрафов.

Сообщается, что исполнительное производство в отношении него уже завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU