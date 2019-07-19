2019-07-19T00:20:12+03:00
Общество

«Время свершений»: «Миссис Россия» Полина Диброва получила на День рождения море цветов

Вот уже несколько дней поклонники поздравляют звезду с юбилеем
ГОШЕВ Игорь
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Полина с мужем Дмитрием Дибровым.Полина с мужем Дмитрием Дибровым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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«Миссис Россия» Полина Диброва на днях отпраздновала свой юбилей. К празднику красавица тщательно готовилась - выбирала фотографии, наряды и продумывала лично каждый штрих для торжества.

В итоге, поделилась с подписчиками своего Инстаграм послевкусием. Диброва опубликовала фото, на котором сидит в окружении огромного количества живых цветов, которые, вероятно, были преподнесены ей по случаю.

- Друзья! Любимые! Спасибо за ваши теплые слова. Пусть так и будет, - подписала она кадры.

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Друзья! Любимые! Спасибо за ваши тёплые слова Пусть так и будет
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Поклонники живо отреагировали на благодарность и продолжили отправлять поздравления Полине, но уже виртуально: «Полина, Вы красавица и умница, замечательная мама», «Всегда улыбайтесь! Вам это так идет!», «Супер! Вся в цветах! 30 лет это время свершений», «Оставайтесь такой же жизнерадостной, любимой и очень счастливой!» и «Пусть все задуманное получается!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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