«Время свершений»: «Миссис Россия» Полина Диброва получила на День рождения море цветов
«Миссис Россия» Полина Диброва на днях отпраздновала свой юбилей. К празднику красавица тщательно готовилась - выбирала фотографии, наряды и продумывала лично каждый штрих для торжества.
В итоге, поделилась с подписчиками своего Инстаграм послевкусием. Диброва опубликовала фото, на котором сидит в окружении огромного количества живых цветов, которые, вероятно, были преподнесены ей по случаю.
- Друзья! Любимые! Спасибо за ваши теплые слова. Пусть так и будет, - подписала она кадры.
Поклонники живо отреагировали на благодарность и продолжили отправлять поздравления Полине, но уже виртуально: «Полина, Вы красавица и умница, замечательная мама», «Всегда улыбайтесь! Вам это так идет!», «Супер! Вся в цветах! 30 лет это время свершений», «Оставайтесь такой же жизнерадостной, любимой и очень счастливой!» и «Пусть все задуманное получается!».
ИСТОЧНИК KP.RU