«Время свершений»: «Миссис Россия» Полина Диброва получила на День рождения море цветов

СЕГОДНЯ 00:20 2019-07-19T00:20:12+03:00

Вот уже несколько дней поклонники поздравляют звезду с юбилеем

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«Миссис Россия» Полина Диброва на днях отпраздновала свой юбилей. К празднику красавица тщательно готовилась - выбирала фотографии, наряды и продумывала лично каждый штрих для торжества.

В итоге, поделилась с подписчиками своего Инстаграм послевкусием. Диброва опубликовала фото, на котором сидит в окружении огромного количества живых цветов, которые, вероятно, были преподнесены ей по случаю.

- Друзья! Любимые! Спасибо за ваши теплые слова. Пусть так и будет, - подписала она кадры.

polinadibrova Друзья! Любимые! Спасибо за ваши тёплые слова Пусть так и будет

Поклонники живо отреагировали на благодарность и продолжили отправлять поздравления Полине, но уже виртуально: «Полина, Вы красавица и умница, замечательная мама», «Всегда улыбайтесь! Вам это так идет!», «Супер! Вся в цветах! 30 лет это время свершений», «Оставайтесь такой же жизнерадостной, любимой и очень счастливой!» и «Пусть все задуманное получается!».

ИСТОЧНИК KP.RU