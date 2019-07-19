В 2019 году в Ростове-на-Дону откроются четыре новые школы

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-19T09:55:04+03:00

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В этом году в Ростове-на-Дону планируется открыть четыре новые школы. Как пояснили в донском правительстве, в рамках национального проекта «Образование» в Ростовской области реализуется проект «Современная школа». Одной из его важных его задач является снижение количества учеников, занимающихся во вторую смену. Для этого запланировано строительство новых школ как в городах, так и в сельской местности.

К примеру, в этом году будет введена в эксплуатацию школа на 1340 мест в Суворовском микрорайоне Ростова. А всего в 2019-ом планируется запустить в работу четыре школы после завершения строительства (на 3240 мест) и еще четыре - после реконструкции (на 784 места).

Также в 2019 году в Ростове запланировано завершение строительства двух детских садов на 410 мест. А в следующем - еще трех дошкольных учреждений на 530 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU