"Ростов" уступил "Спартаку" полузащитника Мирзова за 4 миллиона евро
Футболист сыграл за "желто-синих" всего три матча
- Желаем Резиуану удачи в новом клубе!Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Перед самым матчем со "Спартаком" (20 июля) футбольный клуб "Ростов" отпустил к москвичам полузащитника Резиуана Мирзова. "Красно-белые" выкупили 26-летнего футболиста у "желто-синих" за 4 миллиона евро.
Напомним, Мирзов перешел в "Ростов" в 2017 году, но сезон 2017/18 провел в аренде в "Тосно" (выиграл Кубок России), а 2018/19 – в "Арсенале". Получается, за донскую команду спортсмен практически не играл - всего три матча на его счету.
Резиуан Мирзов родом из Кабардино-Балкарии, до "Ростова" выступал за московский "Торпедо" и "Ахмат".
ИСТОЧНИК KP.RU