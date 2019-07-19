"Ростов" уступил "Спартаку" полузащитника Мирзова за 4 миллиона евро

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-19T10:21:51+03:00

Футболист сыграл за "желто-синих" всего три матча

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Перед самым матчем со "Спартаком" (20 июля) футбольный клуб "Ростов" отпустил к москвичам полузащитника Резиуана Мирзова. "Красно-белые" выкупили 26-летнего футболиста у "желто-синих" за 4 миллиона евро.

Напомним, Мирзов перешел в "Ростов" в 2017 году, но сезон 2017/18 провел в аренде в "Тосно" (выиграл Кубок России), а 2018/19 – в "Арсенале". Получается, за донскую команду спортсмен практически не играл - всего три матча на его счету.

Резиуан Мирзов родом из Кабардино-Балкарии, до "Ростова" выступал за московский "Торпедо" и "Ахмат".

ИСТОЧНИК KP.RU