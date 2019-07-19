Мемориал "Вечный огонь" в сквере Фрунзе в Ростове-на-Дону рассыпается

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-19T11:03:41+03:00

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Ростовчанин в социальной сети пожаловался на то, что мемориал вечного огня в сквере Фрунзе медленно, но верно разрушается. Очевидец выложил в социальную сеть фотографии потрескавшихся ступенек и отваливающихся мраморных плит.

- Позор! Скоро ушлые жители начнут растаскивать мрамор по домам, - негодует горожанин.

А ведь 9 Мая и в другие военные праздники в этом месте проходят торжественные мероприятия и возложения венков. В комментариях под фото люди сетуют, что пока на памятниках никто не фотографируется или не танцует - на них никто не обращает внимания.

Напомним, недавно волну общественного возмущения вызвала школьница, которая залезла на памятник "Жертвам фашизма" в Змиевской балке ради фотосессии.

ИСТОЧНИК KP.RU