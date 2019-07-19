На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сгорел Mercedes

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-19T11:19:07+03:00

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В социальной сети появилось видео горящей машины на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Очевидец рассказал, что заснял ЧП 19 июля, в пять часов утра, в районе села Самарское. На ролике видно, что легковушка выгорела полностью, людей вокруг нее не наблюдается.

Сгорела машина на М4 в районе Самарского 19.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

- В 4:48 поступило сообщение, что на трассе М-4 Дон в Азовском районе в пути следования произошло возгорание легкового автомобиля марки Mercedes. На ликвидацию ЧП выезжали четыре человека личного состава и одна единица техники. Пострадавших нет, - сообщили сотрудники Главного управления МЧС по Ростовской области.

По какой причине загорелась иномарка - пока не установлено. То факт, что пожар случился во время движения по трассе, намекает на проблемы с проводкой в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU