В центре Ростова-на-Дону мужчина исполосовал ножом бездомного

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-19T14:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 17 июля в южной столице около железнодорожного вокзала Ростов-Главный произошла поножовщина. Прохожий неожиданно повздорил и напал на 30-летнего парня без определенного места жительства. Молодого человека нашли на земле с серьезными ножевыми ранами. Ударами лезвия нападавший сломал своей жертве ребро и пробил желудок. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Источник "КП" в правоохранительных органах региона сообщил, что в рамках расследования происшествия задержан 48-летний житель Аксайского района. Интересно, что до это мужчина не был судим. Сейчас устанавливаются причины, которые заставили его нарушить закон.

Известно, что пострадавший бомж ранее был судим за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU