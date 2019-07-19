2019-07-19T21:01:24+03:00
Общество

«Просто вау!»: Пловчиха Юлия Ефимова в новом купальнике сразила поклонников

Фанаты заметили, что спортсменка за два года сильно изменилась
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты заметили, что спортсменка за два года сильно изменилась.Фанаты заметили, что спортсменка за два года сильно изменилась.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Корее проходит Чемпионат мира по водным видам спорта, на котором выступит и любимица миллионов болельщиков - спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова. Несколько часов назад «королева брасса» - так ее называют поклонники, опубликовала в своем инстаграм фото на фоне бассейна. Юлия продемонстрировала подписчикам яркий купальник, который выгодно подчеркивает спортивную фигуру красавицы-блондинки.

pryanya93pryanya93
#Gwangju2019
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Подписчики сразу же разделились на два лагеря. Одни - осыпали титулованную спортсменку комплиментами: «Как она похорошела за последние два года», «Как всегда - милая и самая красивая», «Королева плавания!», «Очаровательная», « Ух, жара!», «Шик!», «Хороша!» и «Просто вау».

Другие - желали ей удачи на соревнованиях: «Юля будем за тебя болеть!», «Красоточка, удачи» и «Юля, вперед!!! Только вперед!!!».

В общей сложности фото спортсменки оценили больше 18 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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