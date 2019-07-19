2019-07-19T21:32:45+03:00
Общество

«Какие ножки!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в ультра мини станцевала перед фанатами

Видео в исполнении блондинки посмотрели больше 132 тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
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Видео в исполнении блондинки посмотрели больше 132 тысяч человек.Видео в исполнении блондинки посмотрели больше 132 тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний. Блондинка продолжает внедрять в массы рубрику «Когда лук оказался вдруг» - речь идет о том, как всего из нескольких модных вещей собрать гардероб на все случаи жизни. Поклонники оценили ультра мини, в котором Татьяна изящно станцевала на видео. Всего за несколько секунд алое платье смогло легко превратиться в блузку.

В итоге, ролик уже посмотрели больше 132 тысяч человек. И, как результат, такие комментарии: «Такая лапочка», «Тань, классная какая», «Какая у вас обалденная фигура и энергетика!», «Глаз оторвать невозможно. Вы вдохновляете!», «Ножки, ножки - какие накачанные и упругие!», «Конфетка» и «Танюша ну вообще!».

kottovakottova
Я влюбилась! И просто без ума от этого легкого воздушного розового платья
8698 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но нашлись и те, кто раскритиковал выбор модели:

- Спасибо за отличные обзоры сочетаний. Но платье с таким большим бантом на шее никак не сочетается с джинсовкой оверсайз, - написала одна из Интернет-стилистов.

Но были и другие мнения: «Тот момент, когда досмотрела видео до конца и включила повтор!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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