2019-07-19T23:05:46+03:00
Общество

В Ростовской области 25 июля стерилизовать кошек и собак можно будет со скидкой

Таким образом ветеринары ведут борьбу с ростом числа бездомных животных
ГОШЕВ Игорь
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В Ростовской области 25 июля стерилизовать кошек и собак можно будет со скидкой.В Ростовской области 25 июля стерилизовать кошек и собак можно будет со скидкой.Фото: Алексей ФОКИН
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На предстоящей неделе в Ростовской области проведут льготную стерилизацию кошек и собак. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии. Сделать это можно будет 25 июля. Стоимость операции будет дешевле на треть. Правда, для того, чтобы воспользоваться предложением, необходима предварительная запись (список клиник, адреса и телефоны смотрите ниже, - прим. автр.).

Ветеринары уверены, что именно стерилизация - наиболее гуманный метод уменьшения количества бездомных животных. И таким образом дворовых барсиков, мурок и шариков на улицах станет меньше.

К слову, только за прошедшие полгода донские ветеринары приняли по акции уже около 300 животных.

КОНКРЕТНО

Куда можно привезти питомца*

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342) 4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

*По данным регионального Управления ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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