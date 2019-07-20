Хотели «крышевать» чужой бизнес: в Ростовской области полицейских задержали за вымогательство денег за покровительство

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-20T12:07:21+03:00

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Региональный следком сообщил о задержании участкового уполномоченного полиции и инспектора отделения по исполнению административного законодательства ОМВД России по Аксайскому району. Полицейских подозревают в вымогательстве и получении взяток у предпринимателя.

- По версии следствия, в период с марта по июнь нынешнего года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 60 тысяч рублей, - рассказали в региональном следкоме.

Взамен они обещали не проводить проверки и не привлекать бизнесмена к ответственности (последний якобы попался на использовании нелицензионного программного обеспечения). Этого подозреваемым показалось мало, они «потребовали у предпринимателя ежемесячной передачи им незаконного денежного вознаграждения» за общее покровительство. Стражей порядка взяли сотрудники ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU