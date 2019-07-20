2019-07-20T12:37:44+03:00
Общество

20 июля 2019: как в Ростове-на-Дону будет ходить общественный транспорт

Как будут ходить автобусы 20 июля во время матча «Ростов» - «Спартак»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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20 июля 2019 в Ростове-на-Дону будет изменена работа общественного транспорта. Причина - проведение матча между футбольными командами «Ростов» и «Спартак». Известно, что транспорт будет курсировать по улицам донской столицы до часу ночи, а на маршруты выйдут автобусы: №№ 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 99.

- 20 июля с 19:30 до 00:30 на маршруте №39 будет организована работа двух дополнительных графиков по укороченной схеме (до остановочного пункта «Городской пляж»), - поясняют в администрации города, добавляя, что маршрут № 76 будет также работать по укороченной схеме.

Напомним, матч между двумя давними соперниками начнется на стадионе «Ростов Арена» в 21:30, полицейские просят болельщиков заранее приходить на стадион, а водителей не забывать о том, что на Южном подъезде будет ограничено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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