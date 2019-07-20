2019-07-20T12:04:42+03:00
Общество

До конца года в Ростовской области создадут «единый билет» для автобусов, поездов и самолетов

Соответствующее соглашение подписал региональный минтранс
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области будут развивать так называемые мультимодальные пассажирские перевозки. Соответствующее соглашение подписано между минтрансом Ростовской области и «Единой транспортной дирекцией».

Речь идет о внедрении «единого билета», который позволит ростовчанам за три месяца (90 дней) до поездки приобретать один проездной документ через электронные сервисы или кассы на весь маршрут путешествия, включая передвижение на поезде, самолете и автобусе. Стоит отметить, что донской регион стал третьим российским субъектом, в котором будут реализовывать проект.

- Для пассажиров ощутимо повысится сервисная составляющая, а перевозчики смогут прогнозировать объем работы и на основе этих данных выстраивать свою хозяйственную деятельность, - подчеркнул министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Планируется, что первые пассажиры смогут воспользоваться «единым билетом» уже в конце текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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