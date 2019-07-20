20 июля на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-20T12:41:46+03:00

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Донская госавтоинспекция распространила официальное сообщение об ограничении движения на подъездах к стадиону на Левобережной, где вечером 20 июля состоится встреча футбольных команд «Ростов» и «Спартак».

Схема будет следующей: с 17:30 до 01:30 перекроют проезд по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов у стадиона. С 19:00 по 01:30 закроют проезд на съезде с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной (съезд к улице Пойменная, 1).

- С 23:30 до 01:30 будет ограничено движение непосредственно по Магистральной от Южного подъезда до Левобережной, - говорят в автоинспекции донского региона.

Напомним, 20 июля общественный транспорт в Ростове будут курсировать до часу ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU