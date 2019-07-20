20 июля на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта
Донская госавтоинспекция распространила официальное сообщение об ограничении движения на подъездах к стадиону на Левобережной, где вечером 20 июля состоится встреча футбольных команд «Ростов» и «Спартак».
Схема будет следующей: с 17:30 до 01:30 перекроют проезд по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов у стадиона. С 19:00 по 01:30 закроют проезд на съезде с Южного подъезда к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной (съезд к улице Пойменная, 1).
- С 23:30 до 01:30 будет ограничено движение непосредственно по Магистральной от Южного подъезда до Левобережной, - говорят в автоинспекции донского региона.
Напомним, 20 июля общественный транспорт в Ростове будут курсировать до часу ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU