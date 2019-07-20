2019-07-20T12:58:34+03:00
Общество

Откачали, когда уже был без сознания: в Аксайском районе спасли мужчину, прыгнувшего с пристани в реку

Несчастного передали медикам для дальнейшей госпитализации
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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В субботу, 20 июля, в Аксайском районе спасатели выручили местного жителя, который едва не погиб.

- Поступило тревожное сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала в Аксае мужчина прыгнул с пристани и не выплыл, - рассказали в службе спасения на водах. - Когда спасатели прибыли на место, пострадавший находился на берегу. По словам очевидцев, мужчина сильно ударился головой, был без сознания.

Сотрудники откачали несчастного, у которого были явные признаки «мокрого утопления», удалив из его легких речную воду, после чего передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасного поведения на воде, отдыхать и купаться только на официальных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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