Откачали, когда уже был без сознания: в Аксайском районе спасли мужчину, прыгнувшего с пристани в реку
В субботу, 20 июля, в Аксайском районе спасатели выручили местного жителя, который едва не погиб.
- Поступило тревожное сообщение о том, что в районе железнодорожного вокзала в Аксае мужчина прыгнул с пристани и не выплыл, - рассказали в службе спасения на водах. - Когда спасатели прибыли на место, пострадавший находился на берегу. По словам очевидцев, мужчина сильно ударился головой, был без сознания.
Сотрудники откачали несчастного, у которого были явные признаки «мокрого утопления», удалив из его легких речную воду, после чего передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасного поведения на воде, отдыхать и купаться только на официальных пляжах.
ИСТОЧНИК KP.RU