2019-07-20T14:05:37+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали молодых людей, которые снимали колеса с дорогих иномарок

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержали тех, кто снимал колеса с чужих машин, припаркованных в спальных районах. Уже доказана причастность подозреваемых к похищению резины стоимостью 100 тысяч рублей.

- В отдел полиции № 1 (Ворошиловский район) поступило сообщение о краже от местной жительницы, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 23- и 22-летних подозреваемых.

Как оказалось, они заранее заприметили новые колеса на иномарке, дождались ночи и пошли на дело. Колеса сняли вместе с литыми дисками, после чего ретировались, не зная, что попали на камеру наблюдения.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А колеса полицейские вернули владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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