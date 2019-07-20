"Дело об 21 млн рублей": в Ростове-на-Дону выпустили из изолятора замначальника налоговой службы Ирину Александрову

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-20T15:48:16+03:00

Замначальника задержали в ее кабинете. Фото: ФНС Ростовской области

Она стала сотрудничать со следствием

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Ленинский районный суд изменил меру пресечения заместителю начальника управления налоговой службы Ростовской области Ирине Александровой, которую подозревают в превышении служебных полномочий. С таким ходатайством выступило следствие после того, как она призналась в преступлении и стала давать показания. Теперь она будет находиться под домашним арестом.

Напомним, Ирина Александрова проходит по так называемому "делу об 21 млн рублей".

- Она отменила решение об отказе в возмещении НДС одному обществу с ограниченной ответственностью, речь шла об 21 млн рублей, - пояснил источник в правоохранительных органах.

Известно, что эти деньги получила компания сына бывшего высокопоставленного чиновника Ростовской области.

Известно, что 45-летняя Ирина Александрова работает в налоговых органах больше 20 лет. Она имеет ученую степень - кандидат экономических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU