"Дело об 21 млн рублей": в Ростове-на-Дону выпустили из изолятора замначальника налоговой службы Ирину Александрову
Ленинский районный суд изменил меру пресечения заместителю начальника управления налоговой службы Ростовской области Ирине Александровой, которую подозревают в превышении служебных полномочий. С таким ходатайством выступило следствие после того, как она призналась в преступлении и стала давать показания. Теперь она будет находиться под домашним арестом.
Напомним, Ирина Александрова проходит по так называемому "делу об 21 млн рублей".
- Она отменила решение об отказе в возмещении НДС одному обществу с ограниченной ответственностью, речь шла об 21 млн рублей, - пояснил источник в правоохранительных органах.
Известно, что эти деньги получила компания сына бывшего высокопоставленного чиновника Ростовской области.
Известно, что 45-летняя Ирина Александрова работает в налоговых органах больше 20 лет. Она имеет ученую степень - кандидат экономических наук.
ИСТОЧНИК KP.RU