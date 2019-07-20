2019-07-20T15:43:37+03:00
Общество

Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмущены неработающими лифтами Ворошиловского моста

Пост жительницы за час собрал десятки комментариев
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Ростова-на-Дону выложила в паблик снимки лифта Ворошиловского моста, который, несмотря на выходной день и грядущий футбольный матч, оказался закрытым (как и остальные).

- Для чего на Ворошиловском мосту строились лифты, для показухи иностранцам!? ЧМ по футболу 2018 ушёл в историю, а лифты теперь стоят нерабочие, перевязанные красно-белой лентой, - написала женщина, добавив, что достаточно сложно, особенно людям в возрасте, преодолевать крутую лестницу на своих двоих.

Пост ростовчанки тут же стал одной из главных тем обсуждения в социальных сетях. Большинство жителей поддержали возмущение женщины (авторский стиль и пунктуация сохранены): « Шок автора от первого столкновения с показухой в России», «Перед выборами включат», «Так не в сказке живем».

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ростов-на-Дону надвигается саранча
Отец и сын пошли на дело: в Неклиновском районе задержали родственников, которые избили хозяйку дома
Привезли к женихам: зоопарк Ростова-на-Дону показал снимки новой обитательницы Варвары
"Дело об 21 млн рублей": в Ростове-на-Дону выпустили из изолятора замначальника налоговой службы Ирину Александрову
В Ростове-на-Дону задержали молодых людей, которые снимали колеса с дорогих иномарок
Откачали, когда уже был без сознания: в Аксайском районе спасли мужчину, прыгнувшего с пристани в реку
20 июля на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта
До конца года в Ростовской области создадут «единый билет» для автобусов, поездов и самолетов
20 июля 2019: как в Ростове-на-Дону будет ходить общественный транспорт
Хотели «крышевать» чужой бизнес: в Ростовской области полицейских задержали за вымогательство денег за покровительство
В Ростовской области 25 июля стерилизовать кошек и собак можно будет со скидкой
В Ростовской области легковушка столкнулась с пассажирской маршруткой
Жителям Ростова-на-Дону предлагают подарить старым батарейкам вторую жизнь
«Необычайно красивое тело»: Видео «Мисс Интерконтиненталь» в откровенном бикини набирает тысячи просмотров
«Какая обалденная энергетика»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в ультра мини станцевала перед фанатами
«Просто вау!»: Пловчиха Юлия Ефимова в новом купальнике сразила поклонников