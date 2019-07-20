Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмущены неработающими лифтами Ворошиловского моста

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-20T15:43:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ростова-на-Дону выложила в паблик снимки лифта Ворошиловского моста, который, несмотря на выходной день и грядущий футбольный матч, оказался закрытым (как и остальные).

- Для чего на Ворошиловском мосту строились лифты, для показухи иностранцам!? ЧМ по футболу 2018 ушёл в историю, а лифты теперь стоят нерабочие, перевязанные красно-белой лентой, - написала женщина, добавив, что достаточно сложно, особенно людям в возрасте, преодолевать крутую лестницу на своих двоих.

Пост ростовчанки тут же стал одной из главных тем обсуждения в социальных сетях. Большинство жителей поддержали возмущение женщины (авторский стиль и пунктуация сохранены): « Шок автора от первого столкновения с показухой в России», «Перед выборами включат», «Так не в сказке живем».

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

ИСТОЧНИК KP.RU