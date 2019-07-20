Привезли к женихам: зоопарк Ростова-на-Дону показал снимки новой обитательницы Варвары
Зоопарк Ростова-на-Дону показал новую обитательницу, которая прибыла из Челябинска, где родилась три года назад. Это шимпанзе Варвара. Зоологи надеются, что в будущем она станет хорошей и многодетной мамой.
- Сегодня в нашем зоопарке содержатся пять шимпанзе. Взрослая пара и три особи подросткового возраста (два самца и самка), - сообщили в зоопарке. - Варвара приехала с особой целью - восстановить природное равновесие. Она приступит к знакомству с новыми друзьями после завершения карантина.
Специалисты добавляют, что после дороги девочка чувствует себя хорошо, у нее отменный аппетит.
Варвара пока на карантине. Фото: зоопарк Ростова
Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.
ИСТОЧНИК KP.RU