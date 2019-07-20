2019-07-20T16:17:16+03:00
Общество

Привезли к женихам: зоопарк Ростова-на-Дону показал снимки новой обитательницы Варвары

Обезьянка прибыла из Челябинска
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Варвара. Фото: зоопарк РостоваВарвара. Фото: зоопарк Ростова
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Зоопарк Ростова-на-Дону показал новую обитательницу, которая прибыла из Челябинска, где родилась три года назад. Это шимпанзе Варвара. Зоологи надеются, что в будущем она станет хорошей и многодетной мамой.

- Сегодня в нашем зоопарке содержатся пять шимпанзе. Взрослая пара и три особи подросткового возраста (два самца и самка), - сообщили в зоопарке. - Варвара приехала с особой целью - восстановить природное равновесие. Она приступит к знакомству с новыми друзьями после завершения карантина.

Специалисты добавляют, что после дороги девочка чувствует себя хорошо, у нее отменный аппетит.

Варвара пока на карантине. Фото: зоопарк Ростова

Варвара пока на карантине. Фото: зоопарк Ростова

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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