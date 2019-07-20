Отец и сын пошли на дело: в Неклиновском районе задержали родственников, которые избили хозяйку дома

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-20T16:41:35+03:00

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В Неклиновском районе задержали родственников - 51-летнего отца и его 30-летнего сына, которых подозревают в грабеже. Согласно официальной версии, они напали на женщину, выманив хитростью из дома.

- Мужчины перелезли через ограду частного дома, постучали в окно и попросили хозяйку выйти, - рассказали подробности в ГУ МВД России по РО. - После этого они ударили женщину, проникли в помещение и забрали кошелек.

Когда злоумышленников задержали, они уже успели потратить все деньги (в кошельке было пять тысяч рублей). Учитывая, что раньше оба были судимы за кражу, родственников взяли под стражу. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU