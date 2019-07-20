Губернатор Ростовской области попросил о помиловании трех заключенных

СЕГОДНЯ 20:11 2019-07-20T20:14:52+03:00

Специальная комиссия пришла к выводу, что они заслужили освобождение

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С начала нынешнего года комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела 74 ходатайства осужденных - 58 мужчин и 16 женщин. Все они были приговорены к различным срокам отбывания наказания за убийства, разбои, хищения, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью, угоны автомобилей, хранение и сбыт наркотиков и др.

- Несколько человек совершили преступления в период испытательного срока условного осуждения или неотбытого наказания при условно-досрочном освобождении, - пояснили в региональном правительстве. - Более половины осужденных характеризовались администрациями исправительных учреждений отрицательно.

По итогам губернатору области было рекомендовано отклонить ходатайства 71 осужденного, а трех помиловать, а именно – освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Глава региона с выводами комиссии согласился и направил президенту России соответствующие представления.

ИСТОЧНИК KP.RU