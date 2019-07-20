Губернатор Ростовской области попросил о помиловании трех заключенных
С начала нынешнего года комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела 74 ходатайства осужденных - 58 мужчин и 16 женщин. Все они были приговорены к различным срокам отбывания наказания за убийства, разбои, хищения, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью, угоны автомобилей, хранение и сбыт наркотиков и др.
- Несколько человек совершили преступления в период испытательного срока условного осуждения или неотбытого наказания при условно-досрочном освобождении, - пояснили в региональном правительстве. - Более половины осужденных характеризовались администрациями исправительных учреждений отрицательно.
По итогам губернатору области было рекомендовано отклонить ходатайства 71 осужденного, а трех помиловать, а именно – освободить от дальнейшего отбывания наказания.
Глава региона с выводами комиссии согласился и направил президенту России соответствующие представления.
ИСТОЧНИК KP.RU