2019-07-21T07:42:26+03:00
Общество

«Вау! Сердце бьется все сильнее!»: Экс «ВИА Гра» выложила снимок в купальнике

Поклонники в восторге от фотографий и фигуры Татьяны Котовой
Ольга КУПОРОВА
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Татьяна Котова в 2006 году стала первой красавицей страны. Фото: kottovaТатьяна Котова в 2006 году стала первой красавицей страны. Фото: kottova
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Бывшая участница «ВИА Гра» и «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова отдыхает на острове Маврикий, что на востоке Африки. Оттуда, на радость поклонников, красавица постит фотографии в купальнике, доказывая, что было бы желание - точенная фигурка будет! Последний ее снимок вызвал массу комментариев (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Хочу опять в отпуск к морю и солнышку!», «Фигура - блеск», «Идеальная», «Какая вы красивая, сексуальная девушка. Мечта любого мужчины», «Какие фотографии прям как в сказке», «Роковая блондинка», «Сердце бьется все сильнее!».

Напомним, Татьяна сейчас занимается сольной карьерой, официально она свободная девушка, но недавно в сторис «засветился» загадочный мужчина. Поклонники уверены, что это возлюбленный певицы и актрисы. Сама она скромно прокомментировала снимок с брюнетом.

kottovakottova
МАВРИКИЙ
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- Если я не афиширую свою личную жизнь, это не означает, что я одинока или не любима! - написала она, практически расставив все точки над «i».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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