2019-07-21T11:40:47+03:00
Общество

Помогите разыскать! В Шахтах пропала женщина, которая страдает потерей памяти

Полиция просит о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Женщина пропала 7 июняЖенщина пропала 7 июняФото: ГУ МВД России по РО
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Полиция Ростовской области распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Пропала 34-летняя Александра Ковалева, которая еще месяц назад вышла из дома и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

- Приметы Александры: 35-40 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, европейский тип лица, кожа смуглая, волосы прямые, темно-русые до плеч, страдает потерей памяти, - поясняют в правоохранительных органах Ростовской области.

Последний раз, когда видели Александру, на ней были черные брюки и зеленая кофта.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам:

8-8636-279-290, 8-8636-279-344, 8-928-908-55-99 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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