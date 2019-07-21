Звоните на горячую линию! В министерстве труда Ростовской области расскажут о прожиточном минимуме и повышении зарплаты

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-21T17:04:22+03:00

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В понедельник, 22 июля, в региональном министерстве труда и социального развития будет работать горячая линия. Местные жители могут узнать все о повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений в нынешнем году и прожиточном минимуме в Ростовской области.

- Телефон «горячей линии» - 8 (863) 234-00–99, звонить надо строго с 14:00 до 16:00, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании стоимостной оценки потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Прожиточный минимум устанавливается отдельно на душу населения, кроме того - для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU